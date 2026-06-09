FirenzeViola Colpo Grosso per Kean. Da Torino a Firenze, di nuovo insieme: può essere la sua svolta

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L'attaccante ritrova il tecnico conosciuto nelle giovanili bianconere: in attesa del suo futuro, può sicuramente essere un fattore positivo

Non è ancora dato sapere se giocherà alla Fiorentina anche l’anno prossimo, ma Moise Kean potrebbe aver trovato un discreto asso nella manica. Perché l’ufficialità di Fabio Grosso come nuovo allenatore viola porta in dote sicuramente un buon alleato per l’attaccante, già suo giocatore ai tempi del settore giovanile della Juventus e suo profondo estimatore.

Dall'Under 17 alla Primavera: i primi approcci Kean-Grosso

Non si sono incrociati moltissimo, ma nelle Under bianconere Kean e Grosso hanno avuto modo di lavorare assieme quando il centravanti è salito da sotto età in Primavera, un anno prima di assaggiare addirittura la Prima Squadra e l’esordio in Serie A sotto l’egida di Massimiliano Allegri. La stagione più “ibrida” del classe 2000 resta infatti la 2015/16, quando sfiorò lo scudetto Under 17 da capocannoniere delle fasi finali - cinque reti, di cui due nella semifinale con l’Atalanta persa per 2-3 -, facendo la spola tra gli Allievi e la Primavera di Grosso, quell’anno vittoriosa del Viareggio e sconfitta nella finale per il Tricolore dalla Roma (con Kean, però, impegnato appunto con la già citata Under 17).

Mai sparito dai radar, ma Kean sarà il nove di Grosso?

Eppure il neo allenatore della Fiorentina ha continuato a seguire passo dopo passo il suo attuale numero 20, di cui ha parlato in un’intervista a Cronache di Spogliatoio pochi mesi fa: "Ai ragazzi come lui dico sempre che le qualità da sole non bastano per fare certi percorsi. Lo vedo maturato e pronto nel fare quello che sta facendo alla Fiorentina. Lo vedo centrato sulle cose che vuole ottenere". Una maturità calcistica che Grosso diceva di vedere già da fuori, adesso ha l’opportunità di vederla anche da dentro. Resta da capire se Kean sarà il suo nove, essendo uno dei grandi temi di dibattito nel vertice americano di queste ore tra proprietà e dirigenza. Ma al netto del mercato, dopo il poco feeling con Pioli e la parentesi con Vanoli chiusa davvero presto, per l'attaccante ripartire da un tecnico che lo conosce e lo stima da una vita non sarebbe di certo cosa sgradita.