FirenzeViola Col Parma gli stessi del Milan, anche se Ndour scalpita a centrocampo

La Fiorentina si prepara a una sfida molto delicata in programma oggi alle ore 15 all'Artemio Franchi. A Firenze arriva il Parma in cerca di punti per una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava quasi impossibile e che oggi, con l'arrivo di Chivu in panchina, non è poi così lontana. Per sfidare i ducali, Palladino può contare su praticamente tutta la rosa a parte gli infortunati Gosens e Colpani ancora ai box.

Ritornano i titolari

Dopo gli esperimenti di Coppa, in campionato torna la "formazione tipo" trovata ormai nelle ultime settimane dal tecnico viola. Dunque spazio di nuovo a Dodo, a Parisi ma anche a Gudmundsson insieme a Kean in attacco. In porta nessun dubbio su De Gea sempre più protagonista, così come in difesa è destinato a tornare a guidare il reparto Pablo Marì insieme a Ranieri e Pongracic regolarmente ai suoi lati.

Straordinari per Mandragora e Cataldi

Gli unici che giocheranno tre partite in una settimana dal centrocampo all'attacco saranno Mandragora e Cataldi, con tutta probabilità ancora in campo anche contro il Parma. A completare il centrocampo ci penserà Fagioli, lasciato a riposo ed entrato solo nel secondo tempo a Celje. L'unico dubbio riguarda Ndour che scalpita e spera in una maglia da titolare dell'ultim'ora al posto di Mandragora.

Davanti Gudmundsson-Kean

A riposo per tutta la partita di Celje, Albert Gudmundsson tornerà regolarmente in campo dal 1' contro il Parma. Insieme a lui il solito Moise Kean pronto a regalarsi un altro pomeriggio da sogno al Franchi. Beltran e Zaniolo dopo aver giocato in Slovenia sono destinati a tornare in panchina. Sulle fasce di nuovo Dodo e Parisi.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Mand, Bonny, Onderika. Allenatore: Chivu