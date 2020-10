CALLEJON COME AMRABAT: IL RISCHIO CHE VENGA SNATURATO

Questi giorni senza una grossa parte della rosa serviranno a Iachini soprattutto per riflettere sugli eventuali cambiamenti da apportare alla sua squadra. Il mercato ha cambiato radicalmente gli interpreti a sua disposizione, fosse solo per l'addio di Chiesa e l'approdo a Firenze di Jose Maria Callejon.

Un profilo intrigante per i tifosi e per lo stesso Iachini, che dovrà ragionare però su come utilizzare l'ala spagnola: vuoi per età, vuoi per caratteristiche, a Callejon non si potranno fare le stesse richieste che venivano fatte a Chiesa. Ecco perché il rischio che il 33enne cresciuto nel Real Madrid venga snaturato c'è, anche perché Iachini non ama togliere certezze alla propria squadra, tanto più in un momento così delicato.

Così come per quanto intravisto in questo inizio di campionato con Amrabat, resta da capire se sarà l'allenatore ad adattarsi ai giocatori o i giocatori che si dovranno adattare al tecnico. Certo è che il centrocampista marocchino nelle prime due uscite in un ruolo non suo non ha certo brillato, anche se potrebbe essere una questione di tempo e di adattamento. Stare più indietro in campo però non gli permette di esplodere la potenza muscolare che l'anno scorso ha fatto innamorare tutta la Serie A. La speranza è che possa tornare a farlo, così come Callejon.