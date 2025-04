FirenzeViola Cagliari-Fiorentina, le probabili formazioni: De Gea c'è, davanti più Beltran che Gudmundsson

Un rinvio che ha cambiato i programmi della Fiorentina, ieri in campo per la rifinitura nel centro sportivo del Cagliari, ma che non muta le priorità in casa viola dopo che Roma e Bologna hanno allungato in classifica. Oggi nel recupero fissato per le 18:30 gli uomini di Palladino sono chiamati al riscatto dopo il pari interno con il Parma, risultato che ha inevitabilmente rallentato il cammino dei viola nell’inseguimento a un piazzamento europeo.

De Gea sì, Beltran forse

Di certo la buona notizia per Palladino è quella di un gruppo praticamente al completo con il solo Colpani ancora fermo ai box. Una disponibilità che non dovrebbe comunque spingere il tecnico a toccare l’assetto degli ultimi tempi, confermando gran parte della formazione titolare scesa in campo nelle recenti sfide. Anche i dubbi sulle condizioni di De Gea sono andati via via diminuendo, mentre nel ballottaggio offensivo per sostenere Kean è Beltran il favorito piuttosto che Gudmundsson. Per il resto sarà l’undici delle ultime partite, con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri in difesa e con il trio Mandragora-Cataldi-Fagioli confermatissimo in mezzo al campo. Sulle fasce, poi, spazio a Dodò e al rientrante Gosens

Nicola si mette a specchio

In casa Cagliari Nicola medita un assetto speculare a quello dei viola e quindi disegnato sul 3-5-2 ma soprattutto può recuperare Jankto a centrocampo seppure resti favorito Makoumbou che potrebbe relegare in panchina pure Prati. Con Zortea a destra, e Augello a sinistra, la linea mediana sarà completata da Adopo e Viola, quest’ultimo favorito su Gaetano, mentre in difesa (dove Deiola è squalificato) dovrebbe rientrare Luperto. In attacco spazio a Luvumbo alle spalle della prima punta Piccoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Zortea, Adopo, Makoumbou, Viola, Augello, Luvumbo, Piccoli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Beltran, Kean