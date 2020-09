BONAVENTURA DALL'INIZIO E KOUAMÈ ACCANTO A RIBERY

Sotto gli occhi di Commisso la Fiorentina ha sostenuto ieri la rifinitura in vista dell’esordio con il Torino, penultima seduta di allenamentoprima di un’ultima sgambata. Iachini e la sua squadra riprendono il cammino un mese e mezzo dopo l’ultima sfida ufficiale, quella vinta a Ferrara contro la Spal, e la speranza non può che esser quella di ricominciare come si era terminato.

Per la sfida di stasera che apre ufficialmente la prima giornata Iachini ha pochi dubbi, molte scelte sono obbligate dalle defezioni, in particolare a centrocampo dove Amrabat è squalificato e dove Pulgar non è tra i convocati a causa dei tamponi positivi che gli hanno impedito di allenarsi nei primi giorni di preparazione, dunque Bonaventura si prepara a partire subito titolare.

Accanto a lui ci saranno Duncan e Castrovilli con Borja Valero in panchina. Se Chiesa è pressoché certo di coprire la fascia destra a sinistra Biraghi parte favorito su Lirola mentre i tre davanti a Dragowski saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres. In attacco Kouamè a fianco di Ribery.

Più difficile prevedere che tipo di Torino sarà quello di Giampaolo, visto che il lavoro del nuovo tecnico granata è appena all’inizio. La certezza si chiama Belotti che in attacco sarà sostenuto da Zaza mentre Verdi che non sta benissimo dovrebbe esser sostituito da Berenguer sulla trequarti. Con Meitè favorito su Lukic per completare il centrocampo insieme a Rincon e Linetty difesa a quattro con Izzo adattato a destra, Murru a sinistra e coppia di centrali Bremer-Nkoulou davanti al portiere Sirigu

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Kouamè

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru, Meitè, Rincon, Linetty, Berenguer, Belotti, Zaza