Dagli inviati Antognoni: "Fazzini uno dei migliori talenti italiani, ma va fatto giocare subito"

Ospite della cena di gala che si svolge stasera a Firenze per il Premio Fair Play Menarini, Giancarlo Antognoni, attuale capo delegazione della Nazionale Under21, ha parlato così ai media presenti: "Ormai sono di casa a questo evento. Il Fair play è sempre qualcosa da sottolineare e la Menarini fa bene a fare tutto questo una volta all'anno. Sull'Under21 dico che è stato un buon Europeo, speravamo di andare più avanti ma gli episodi ci hanno penalizzato. Mi riferisco alla partita con la Germania ai quarti, sotto di due uomini è stato difficile. Fino al 117' abbiamo tenuto, poi abbiamo preso un gol a pochi minuti dai rigori. Abbiamo però visto alcuni giocatori interessanti ed è tutto positivo per noi".

Su Jacopo Fazzini invece, che ha visto da vicino durante l'Europeo in Slovacchia, che ci può dire?

"Era molto contento del suo passaggio alla Fiorentina. Secondo me è uno dei migliori talenti italiani in quel ruolo. Questi ragazzi però hanno bisogno di giocare. Ci auguriamo che possa giocare tanto. Secondo me è una mezzala o un trequartista, dipende dal ruolo che l'allenatore sceglierà per lui".

E invece su Sebastiano Esposito?

"Dico solo che è un ragazzo interessante. Diciamo che rispetto ai pari età lui ha giocato più degli altri. Purtroppo è retrocesso con l'Empoli, che si è un po' spento alla distanza. In generale i talenti in Italia ci sono ma vanno fatti giocare. Gli allenatori spesso si fidano di quelli più esperti".

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno sui campi da calcio per Edoardo Bove.

"Spero possa tornare a giocare, sarei molto felice per lui perché un ragazzo che smette a 22 anni per una problematica del genere fa male. L'ho visto motivato e sereno, è venuto a trovarci prima dell'Europeo. Sotto l'aspetto mentale lo vedo pronto".

Un commento sui tanti cambi in panchina in Serie A?

"Sono cambiati più gli allenatori che i giocatori. Significa che le società non hanno raggiunto gli obiettivi che si erano prefissate. Poi sono tutti allenatori bravi: Pioli lo conosciamo, ci ho lavorato insieme per un paio di anni e ha fatto molto bene a Firenze. Credo darà un gran contributo".