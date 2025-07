FirenzeViola Pioli e un interesse per Bernabè che parte da lontano. 20 milioni spesa non esagerata. I meriti di… Iachini

Adrian Bernabè è uno dei grandi obiettivi della Fiorentina. Stefano Pioli lo ha visto e seguito spesso anche in passato e le qualità dello spagnolo lo hanno convinto. Anche perché il talento del Parma può essere definito - come sostiene Pecchia che lo ha allenato a lungo - un tuttocampista. Antonio Porta il vice di Pecchia, intervenendo a Radio Firenzeviola lo ha definito un vero e proprio top. Ma quel che va ulteriormente sottolineato è che chi lo conosce bene spiega che ormai può tranquillamente svolgere il ruolo di play. Beppe Iachini, che lo ha avuto al Parma, ha avuto un'ottima intuizione su Bernabè dopo che si era ritrovato con pochissimi centrocampisti a disposizione. E recentemente ha spiegato: "Bernabé lo vedevano esterno, ma io ci ho visto subito un regista: ha personalità, visione e qualità". La curiosità infatti è che questo giocatore nasce - da ragazzino - esterno sinistro, per poi diventare un giocatore polivalente a centrocampo.

Pioli e un interesse che parte da lontano

La stima per Bernabè da parte di Pioli risale agli anni del Milan. Già nel gennaio 2023 si parlava dell'interesse dei rossoneri per lo spagnolo dotato di un mancino sopraffino e già in rampa di lancio per una big. Nell'ottica di un ringiovanimento della squadra milanista pareva poter essere una pedina su cui puntare parecchio. E i rossoneri, con Maldini dt, erano pronti all'epoca a sborsare 10 milioni per Bernabè che sembrava essere nel mirino pure della Juve all'epoca guidata da Allegri. Alla fine Bernabè è rimasto al Parma crescendo ancora pure sul piano tattico e facendo aumentare la sua valutazione.

I costi e gli spazi di manovra

Per lo spagnolo sembra arrivato il momento del salto di qualità. Al Parma ha dato molto, con le sue giocate di classe e i suoi gol (importante e bellissimo quello contro l'Inter, nella gara che finì 2-2 nell'aprile scorso). Uno dei suoi agenti è Ivan De La pena, indimenticato calciatore di Barcellona e Lazio e c'è da credere che, pur nel rispetto del Parma, con Bernabè staranno fiutando la grande occasione. Il Parma non è intenzionato a cederlo ma di fronte ad un'offerta di venti milioni l'affare si può fare. Ascoltando tanti pareri di chi lo conosce veramente bene la spesa per un giocatore del genere non sarebbe esagerata, oltretutto in un calcio come quello di oggi in cui i costi sono sempre più alti. E le pressioni di Firenze? Bernabè è cresciuto nel Barcellona e poi nel City. Viene descritto come un calciatore di ottima personalità e allora non resta che aspettare che i viola possano sferrare l'attacco.