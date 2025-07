Calciomercato Per Terracciano possibile ritorno ad Empoli o alla Cremonese

Pietro Terracciano ha avuto la conferma di non rientrare più nel progetto della Fiorentina, almeno come secondo portiere dove dovrebbe essere promosso Martinelli (che a proposito di promozioni è alle prese con gli esami di maturità) e dunque l'entourage si sta guardando intorno per trovare una squadra che invece punti su di lui, titolare inamovibile in A fino all'arrivo di De Gea in viola. Il portiere, che sta per diventare babbo per la terza volta, potrebbe tornare ad Empoli, in serie B, in una società che conosce bene visto che la Fiorentina lo ha prelevato proprio dal club di Fabrizio Corsi.

L'alternativa, in un giro di portieri con la Cremonese, è restare in A tra i pali della squadra neo promossa allenata da Davide Nicola con Fulignati verso Empoli, dove tornerebbe a casa. E' questo il quadro che si sta delineando secondo quanto appreso da FirenzeViola.