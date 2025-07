Esposito è sempre più vicino alla Fiorentina, accelerata con l'Inter: Beltran può tornare al River

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone il suo focus sulla trattativa che potrebbe portare Sebastiano Esposito a Firenze. L'attaccante classe 2002 è in uscita dall'Inter e rappresenta a pieno il profilo di giocatore che la Fiorentina sta cercando per completare il suo reparto offensivo. La stagione scorsa in prestito all'Empoli, la seconda punta di Castellammare di Stabia viene da 8 gol in Serie A e 2 in Coppa Italia. Considerando il contratto in scadenza nel giugno 2026 e un rinnovo non in programma, l'Inter non farà muro per trattenere Esposito. La cessione sembrerebbe inevitabile e il prezzo potrebbe anche abbassarsi.

I viola ancora non hanno fatto un'offerta ufficiale ai meneghini ma le cifre sembrano essere intorno ai 7 milioni più bonus. Per un Esposito che potrebbe arrivare, c'è un Beltran che invece potrebbe salutare le rive dell'Arno. I viola sono pronti a cedere l'argentino per 10 milioni. Il River Plate sembrerebbe disposto a riportarlo in patria come fatto con Martinez Quarta ma per il momento non ha avanzato nessuna proposta ufficiale.