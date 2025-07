FirenzeViola Dzeko e un'ufficialità che ancora manca: ecco il perché dell'attesa

Servirà ancora un po’ di pazienza prima di poter vedere l'ufficialità di Edin Dzeko come nuovo giocatore della Fiorentina. Premessa d'obbligo: l'affare legato all'innesto del bosniaco non è minimamente in dubbio (l'ex Roma ha sia superato brillantemente le visite mediche a cui si è sottoposto sia ha tutti gli accordi con la società viola per il contratto annuale con opzione per l'anno successivo) eppure prima di poter vedere la nota che annuncerà il suo ingaggio dovranno ancora passare alcuni giorni (l'ufficialità arriverà a pochi giorni dall'inizio del ritiro al Viola Park).

Il motivo? Questioni di natura fiscale e burocratica con la Turchia, dove Dzeko ha trascorso le ultime due stagioni come calciatore del Fenerbahçe. In linea, tanto per intendersi, con quelle che stanno obbligando la Fiorentina a ritardare la nomina di Stefano Pioli. Nessuna preoccupazione, però. Ancora qualche giorno d'attesa e il cigno di Sarajevo si vestirà ufficialmente di viola.