Lazio, Zaccagni punta la Coppa ma è out con la Fiorentina. Gila da gestire
In casa Lazio, squadra che la Fiorentina affronterà lunedì 13 aprile al Franchi, prosegue il percorso di recupero dall'infortunio rimediato contro il Milan per Mattia Zaccagni. L’ultimo aggiornamento fornito dal club biancoceleste parla di un “quadro in miglioramento” dopo la nuova risonanza effettuata nelle scorse ore. L'esterno italiano, reduce da un doppio stiramento, con tempi inizialmente stimati in circa quaranta giorni, punta la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta del 22 aprile, ma salterà quasi certamente la sfida di Firenze contro i viola. Situazione diversa ma da monitorare anche per Mario Gila. Il difensore convive con un’infiammazione al tendine rotuleo, problema che lo ha costretto a uscire anzitempo contro il Bologna.
L’obiettivo è averlo al meglio proprio per la sfida di Coppa Italia. Nei prossimi impegni verrà gestito con attenzione, alternandosi con Provstgaard al fianco di Romagnoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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