Qui Roma, Wesley fuori un mese. TMW: "Fiorentina nel mirino"
TuttoMercatoWeb.com fa il punto sulle condizioni fisiche di Wesley della Roma. Il giocatore ha riportato una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. I tempi di recupero stimati per il ritorno in campo - si legge - sono di circa 4 settimane. Wesley, di conseguenza, salterà sicuramente le prossime partite di campionato con Inter (5 aprile), Pisa (10 aprile), Atalanta (18 aprile) e probabilmente anche Bologna (25 aprile). Da capire se potrà essere a disposizione di Gian Piero Gasperini già per la gara con i rossoblù o per quella successiva con la Fiorentina, in programma nel weekend del 3 maggio. Recupero permettendo, ovviamente.
Pubblicità
Avversari
Kean pronto a trascinare l’Italia. Fagioli va protetto, Firenze lo ha capito. Vanoli lavori in pace poi a giugno si vedrà. Verona e Lecce tappe capitali per la salvezzadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Kean pronto a trascinare l’Italia. Fagioli va protetto, Firenze lo ha capito. Vanoli lavori in pace poi a giugno si vedrà. Verona e Lecce tappe capitali per la salvezza
4 Che fine hanno fatto i bonus di Beltran? Anche a Valencia il 'solito' Vichingo, tanti applausi, pochi numeri
Copertina
Tommaso LoretoIl successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com