Qui Roma, Wesley fuori un mese. TMW: "Fiorentina nel mirino"

Qui Roma, Wesley fuori un mese. TMW: "Fiorentina nel mirino"
Oggi alle 13:42Avversari
di Redazione FV

TuttoMercatoWeb.com fa il punto sulle condizioni fisiche di Wesley della Roma. Il giocatore ha riportato una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. I tempi di recupero stimati per il ritorno in campo - si legge - sono di circa 4 settimane. Wesley, di conseguenza, salterà sicuramente le prossime partite di campionato con Inter (5 aprile), Pisa (10 aprile), Atalanta (18 aprile) e probabilmente anche Bologna (25 aprile). Da capire se potrà essere a disposizione di Gian Piero Gasperini già per la gara con i rossoblù o per quella successiva con la Fiorentina, in programma nel weekend del 3 maggio. Recupero permettendo, ovviamente.