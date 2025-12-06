Vanoli incredulo a fine partita: "Ma quanta paura abbiamo?"
FirenzeViola.it
Come riportato da Dazn nell'immediato post partita della sfida tra Sassuolo e Fiorentina, con la partita conclusasi con l'ennesima sconfitta per i viola battuti per 3-1 dai neroverdi, Paolo Vanoli, tecnico gigliato, si sarebbe lasciato andare a bordocampo al seguente sfogo: "Ma quanta paura abbiamo?". Questa la frase pronunciata che lascia il senso della situazione difficile che sta vivendo questa Fiorentina soprattutto a livello mentale.
