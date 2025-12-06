FirenzeViola Vanoli-squadra, lungo confronto in corso al Mapei: le ultime da Reggio Emilia

La Fiorentina sprofonda sempre di più in una crisi senza precedenti nella sua storia in Serie A e anche la partita col Sassuolo ha contribuito a non cambiare inerzia alla stagione. Anzi, a peggiorarla maggiormente, lasciando strascichi già nell'immediato post partita: al momento, infatti, davanti ai microfoni e alle telecamere presenti al Mapei Stadium si è presentato il solo ds Roberto Goretti, intervenuto duramente sia su Dazn che in sala stampa, ma non è ancora escluso che non prenda la parola anche Paolo Vanoli.

Attualmente, come raccolto dal nostro inviato a Reggio Emilia, è ancora in corso un lungo confronto tra allenatore e squadra iniziato al triplice fischio, dopo la sconfitta contro la formazione di Grosso. Vanoli e giocatori sono tuttora chiusi insieme negli spogliatoi dell'impianto neroverde e il tecnico è, almeno in teoria, atteso dalle consuete interviste post partita. Da capire, però, se avverrano effettivamente.