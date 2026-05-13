Qui Fiorentina, con la Juventus davanti torna Piccoli. Il punto su Kean

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Ultime sulla formazione della Fiorentina a cura de La Nazione oggi in edicola. Moise Kean è già al lavoro da ieri, con una doppia seduta personalizzata che prevede sempre maggiori carichi di lavoro, il resto della Fiorentina riprenderà oggi la preparazione in vista della penultima di campionato contro la Juventus. Il centravanti gigliato sta meglio e l’obiettivo resta quello di esserci contro Juventus e Atalanta. Per avanzare la propria candidatura per lo Stadium, però, i primi passi dovranno avvenire in tempi brevi: tra oggi e domani dovrà tornare ad allenarsi in gruppo. La seduta odierna darà in questo senso le prime risposte. In ogni caso l’intenzione rimane quella di provarci fino all’ultimo. Per quanto riguarda gli altri, Parisi e Piccoli sono già andati in campo contro il Genoa, bene stanno anche Balbo e Fortini che saranno a disposizione.

Contro la Juventus non sono comunque attese grosse novità di formazione. Vanoli confermerà la squadra che ha raggiunto la salvezza con due giornate d’anticipo. Dodo e Gosens sugli esterni, Pongracic e Ranieri al centro a protezione di De Gea. In mezzo al campo ci sarà l’ex Fagioli, con Mandragora e Ndour in vantaggio su Brescianini e Fabbian (ormai entrambi ufficialmente viola). In attacco a destra Parisi, in mezzo si candida Piccoli, mentre a sinistra resiste il ballottaggio tra Solomon e Gudmundsson.