Parisi nel mirino del Como, la Gazzetta: "Fabregas lo cerca per la lista Uefa"
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In casa Como si pensa al futuro prossimo: con la storica qualificazione europea centrata per la prossima stagione, da capire quale sarà la competizione, il club lombardo cerca italiani per soddisfare i criteri della lista Uefa. Un ruolo su cui interverrà il club di Cesc Fabregas sarà probabilmente quello degli esterni: in questo senso, si legge su La Gazzetta dello Sport, il Como punta in primo luogo Andrea Cambiaso della Juventus, obiettivo però che rischia di essere troppo costoso.
E allora ecco che tra le alternative al giocatore bianconero, spunta anche Fabiano Parisi della Fiorentina. Nota lieta L'ex Empoli è una delle pochissime note liete di questa stagione e ha colpito molti addetti ai lavori, tra cui Fabregas.
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