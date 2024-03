V. PLZEN, Tribuna nord chiusa per due anni: il motivo

FirenzeViola.it

Come comunicato dal sito ufficiale del Viktoria Plzen, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, il club ceco è stato punito per l'atto del tutto incomprensibile di tre spettatori durante la partita contro il Servette FC, che hanno lanciato oggetti sul campo di gioco e uno di loro ha colpito con una tazza il portiere della squadra ospite. Dal comitato disciplinare della UEFA, il club ha ricevuto una multa di trentamila euro e una condizione di due anni per chiudere la tribuna nord.

L’intero club condanna questo comportamento inaccettabile e sarà intransigente in questi casi. Il settore dello stadio Doosan Aréna, quindi, sarà chiuso per la partita di andata contro i viola fissata per l'11 aprile.