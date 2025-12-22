Vigilia col maltempo, il Parma annulla l'allenamento a porte aperte
Il Parma, prossimo avversario della Fiorentina il 27 dicembre, viste le festività natalizie e appunto l'importante scontro diretto con i viola avevano fissato la seduta della vigilia di Natale a porte aperte, ma il club ha dovuto cambiare i piani visto il maltempo annunciato per quel giorno. Ecco il comunicato: "Parma Calcio 1913 comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo previste, l’allenamento a porte aperte in programma nella mattinata di mercoledì 24 dicembre 2025 presso lo Stadio “Ennio Tardini” è stato rinviato a data da destinarsi".
Come già precedentemente comunicato, il perdurare delle precipitazioni attese anche nei prossimi giorni non consente l’utilizzo del manto erboso dello Stadio, al fine di preservarlo in vista della gara di campionato in programma sabato 27 dicembre alle ore 12:30 con la Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati