Paratici avrà carta bianca, La Gazzetta dello Sport: "Ecco quando può firmare"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'arrivo di Fabio Paratici come nuovo responsabile del comparto sportivo della Fiorentina. Per l'ufficialità è soltanto una questione di tempo, la fumata bianca è sempre più vicina e fra la fine di dicembre e i primi di gennaio l’ingresso in organigramma sarà definitivo. I suoi primi passi saranno nella sessione invernale del mercato con molte operazioni, fra entrate e uscite, con il primo obiettivo già chiaro: uscire dalla crisi che vede la Fiorentina all’ultimo posto.

La Fiorentina con Paratici va a riempire anche numericamente un vuoto lasciato dal dimissionario Daniele Pradè che se ne è andato a novembre. Da capire poi quale sarà il budget per il mese di gennaio per fare mercato perché la Fiorentina ha già speso 92 milioni la scorsa estate e i paletti finanziari sono tutti rispettati però la sensazione è che servano alcune uscite per eventuali entrate.