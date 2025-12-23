Natale di lavoro al Viola Park: possibile emergenza difesa e tante situazioni da monitorare
La Fiorentina si prepara a vivere un Natale all’insegna della riflessione e della cautela in vista della sfida decisiva di sabato al Tardini contro il Parma. Per capire se la Fiorentina abbia davvero imboccato la strada giusta verso la salvezza, serviranno risposte concrete sul campo. Vanoli, pur avendo deciso domenica di interrompere anticipatamente il ritiro, ha voluto riunire ieri mattina la squadra al Viola Park per una seduta di scarico. Oggi i giocatori avranno una giornata di piena libertà, mentre domani, vigilia di Natale, e il 26 dicembre torneranno regolarmente ad allenarsi: anche in un periodo di festa ma in un momento così delicato, la preparazione non può fermarsi.
Le notizie in vista della trasferta di Parma non sono però del tutto rassicuranti, soprattutto sul fronte della difesa. Ranieri dovrà saltare la partita per squalifica, mentre persistono forti dubbi su Gosens e Fazzini, ancora lontani dal pieno recupero. A questo si aggiunge l’assenza certa di Pablo Marì, fermo per un infortunio muscolare rimediato a Losanna, mentre Comuzzo dovrà essere valutato dopo aver ricevuto 15 punti di sutura alla testa in seguito al contrasto della gara contro l’Udinese.
Da monitorare anche le condizioni di Rolando Mandragora: occhi puntati sul mediano, sostituito al 53’ contro i friulani per affaticamento, che però punta a recuperare rapidamente. Il suo infortunio verrà monitorato in questa settimana per capire se potrà essere della partita sabato. Un Natale quindi tutto da vivere con il fiato sospeso al Viola Park: con tutte queste situazioni da valutare, la strada verso il Tardini si annuncia più complicata del previsto, e Vanoli spera di ottenere indicazioni importanti da questa settimana per affrontare una sfida che può rappresentare un vero spartiacque per la stagione.
