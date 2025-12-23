Mercato di gennaio, la Fiorentina rischia il "saldo zero": la spiegazione de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in un focus sul mercato della Lazio cita anche la Fiorentina. Allora, la Lazio è certa di avere quanto meno il via libera ad un mercato a saldo zero, con uscite quindi che non possono essere superiori alle entrate. Ma il club romano spera di avere un nulla osta totale, convinto di aver presentato una documentazione che certifica il rispetto della soglia dell’80% nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi.

È questo l'unico criterio che la nuova Commissione valuterà per prendere le sue decisioni. A gennaio quindi come minimo avrà diritto al cosiddetto saldo zero. Uno scenario che rischiano anche altri tre club in A, Como, Fiorentina e Napoli. Anche per loro non è sicuro che sia stata rispettata la soglia dell’80%. La Lazio, tuttavia, è fiduciosa di incassare una piena promozione da parte del nuovo organismo.