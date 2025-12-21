Runjaic a DAZN: "I cambi di Zanoli e Zaniolo per una ragione che non vi dico"
L'allenatore dell'Udinese Kostta Runjaic ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono molto deluso, non voglio entrare nei dettagli perché è una sconfitta pesante, arrivata con una prestazione molto brutta. Bisognerà analizzare con calma e poi ripartire".
Come si spiega questa prestazione dopo il Napoli?
"Non si possono comparare le due partite. Abbiamo avuto un'espulsione presto e siamo andati sotto dopo poco. Succede nel calcio, dobbiamo guardare avanti e lavorare al massimo".
La sconfitta fa male.
"Abbiamo giocatori con tanta esperienza ma alcuni errori possono succedere e direzionano le gare, soprattutto contro squadre forti come la Fiorentina anche se è in fondo alla classifica, meritano molto di più. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro la Lazio".
Perché i cambi di Zanoli e Zaniolo?
"Per una ragione che non voglio condividere ora alla fine della partita".
