Runjaic a DAZN: "I cambi di Zanoli e Zaniolo per una ragione che non vi dico"

vedi letture

L'allenatore dell'Udinese Kostta Runjaic ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono molto deluso, non voglio entrare nei dettagli perché è una sconfitta pesante, arrivata con una prestazione molto brutta. Bisognerà analizzare con calma e poi ripartire".

Come si spiega questa prestazione dopo il Napoli?

"Non si possono comparare le due partite. Abbiamo avuto un'espulsione presto e siamo andati sotto dopo poco. Succede nel calcio, dobbiamo guardare avanti e lavorare al massimo".

La sconfitta fa male.

"Abbiamo giocatori con tanta esperienza ma alcuni errori possono succedere e direzionano le gare, soprattutto contro squadre forti come la Fiorentina anche se è in fondo alla classifica, meritano molto di più. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro la Lazio".

Perché i cambi di Zanoli e Zaniolo?

"Per una ragione che non voglio condividere ora alla fine della partita".