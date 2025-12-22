Il giocatore del Parma Ondrejka: "La Fiorentina? Cercheremo il controllo della gara e la vittoria"
Il giocatore del Parma, prossimo avversario della Fiorentina il 27 dicembre, Jacob Ondrejka, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche alle domande sui viola. Ecco le parole come riportate da Tuttomercatoweb:
Cosa pensi della partita di ieri della Fiorentina? Uno dei match più importanti finora? "Non ho visto la loro partita, stavo tornando qui a Parma dalla Svezia. Non ho nemmeno visto i gol ancora. Spero che terremo il comando del gioco e proveremo a essere il più offensivi possibili, per creare sempre più occasioni da gol. È una partita importante ma non credo che la vediamo così diversamente dalle altre partite. Dovremo essere focalizzati sul fare la nostra parte e cercare di vincere la partita".
Cosa ti aspetti dalla partita contro la Fiorentina? "Spero che prenderemo il controllo del gioco, cercando di giocare più offensivi e creando più occasioni da gol. Se non facciamo gol non possiamo vincere le partite".
