Il giocatore del Parma Ondrejka: "La Fiorentina? Cercheremo il controllo della gara e la vittoria"

Oggi alle 17:19Avversari
di Redazione FV

Il giocatore del Parma, prossimo avversario della Fiorentina il 27 dicembre, Jacob Ondrejka, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche alle domande sui viola. Ecco le parole come riportate da Tuttomercatoweb:

Cosa pensi della partita di ieri della Fiorentina? Uno dei match più importanti finora? "Non ho visto la loro partita, stavo tornando qui a Parma dalla Svezia. Non ho nemmeno visto i gol ancora. Spero che terremo il comando del gioco e proveremo a essere il più offensivi possibili, per creare sempre più occasioni da gol. È una partita importante ma non credo che la vediamo così diversamente dalle altre partite. Dovremo essere focalizzati sul fare la nostra parte e cercare di vincere la partita".

Cosa ti aspetti dalla partita contro la Fiorentina? "Spero che prenderemo il controllo del gioco, cercando di giocare più offensivi e creando più occasioni da gol. Se non facciamo gol non possiamo vincere le partite".