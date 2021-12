UDINESE, 3ª dose per tutti e poi le vacanze. Il 30...

Per l'Udinese sono iniziate ieri le vacanze di Natale. Prima la terza dose di vaccino e poi il rompete le righe che consentirà a giocatori e staff di passare una settimana di fila in famiglia. Quindi, nel pomeriggio del 30, tutti di nuovo al lavoro in vista dell'appuntamento del 6 gennaio con la Fiorentina. La pausa natalizia non cade nel momento migliore: l'Udinese infatti aveva appena avviato l'operazione rilancio, l'ambiente era bello carico per iniziare la tanto attesa risalita in classifica. Lo riporta Udineseblog.it.