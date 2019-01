SANTON, Viola più forti con Muriel. Serve attenzione

Davide Santon, difensore della Roma, ha parlato a Roma TV prima del quarto di finale di Coppa Italia in casa della Fiorentina: "Loro sono una squadra forte, che sta bene, e viene da un momento importante. Dobbiamo stare attenti, ci teniamo tanto alla Coppa Italia. Al momento è una delle competizioni in cui possiamo arrivare seriamente fino in fondo, così come nella Champions League ma lì dovremo lavorare ancora più duramente. Sarà una partita fondamentale, loro in attacco sono fortissimi, si sono rinforzati con Muriel, dovremo stare attenti alla loro velocità ma anche noi abbiamo i mezzi per fargli male".