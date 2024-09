SAN GALLO, Svizzeri rimontati e sconfitti da 2-0 a 2-3

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta casalinga per il San Gallo nel settimo turno del massimo campionato svizzero. L'eurorivale della Fiorentina in Conference League ha incassato infatti un amaro 2-3 in rimonta dal Lucerna, dopo essersi portato sul doppio vantaggio grazie alle reti di Valici al 20' e Geubbels al 31'. Di Klidje al 56', Spadanuda all'80' e Dorn all'88' il tris che ha permesso agli ospiti di espugnare il Kybunpark di San Gallo, blindando provvisoriamente il primato in classifica con 14 punti. San Gallo invece sesto con 10 lunghezze.