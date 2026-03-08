Sammarco avverte: "Il Verona è vivo. I ragazzi hanno voglia di riscattarsi"

Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta dagli scaligeri sul Bologna per 2-1, risultato che ha permesso ai gialloblu di portarsi a -7 punti dalla Fiorentina: "Il Verona è vivo, i ragazzi sono vivi e lo vedo negli allenamenti e quanta competizione c'è tra di loro, hanno voglia di riscattarsi da un brutto periodo. È il giusto premio per il lavoro che stiamo facendo, non abbiamo ancora fatto nulla e spero che questa vittoria sia un buon inizio".

Sulla solidità del centrocampo.

"Abbiamo dato un po' di continuità e questo penso che sia un po' mancato nel Verona, tra infortuni e gente che va via. Questo è importante, Gagliardini, Akpa Akpro e Harroui sono tre ragazzi super disponibili con caratteristiche diverse tra di loro, ma contiamo anche su Al-Musrati, Niasse e Bernede che speriamo che rientri presto. Dobbiamo coinvolgere tutti perché ne avremo bisogno fino alla fine".

Sui due attaccanti, Bowie e Gift Orban.

"Sono due ragazzi che si stanno conoscendo. Bowie è arrivato da poco, Gift lo abbiamo perso per due partite, sicuramente la loro intesa crescerà perchè sono ragazzi disponibili e con grandi qualità".