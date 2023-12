SALERNITANA, Circa 2.500 i tifosi attesi al Franchi

FirenzeViola.it

Contro la Fiorentina la Salernitana sarà chiamata a sfatare un doppio tabù. Il primo riguarda la vittoria in trasferta che manca da oltre dieci mesi. La Salernitana non vince fuori casa dal 27 gennaio, quando batté il Lecce al Via del Mare per 1-2. Da allora 9 sconfitte e 6 pareggi. Il secondo tabù riguarda il Franchi: nei sette precedenti contro i Viola sono arrivate altrettante sconfitte per i campani. Pippo Inzaghi però non parte sconfitto e vuole dare continuità ai due risultati utili ottenuti consecutivamente con il pareggio contro il Sassuolo e la prima vittoria stagionale contro la Lazio. Per farlo la squadra sfrutterà anche il maxi-esodo di tifosi campani: sono 2.500 i supporters della Salernitana attesi a Firenze per la gara.

Tutti a disposizione del tecnico a parte l’infortunato Ochoa. Dia, Tchaouna e Gyomber hanno tutti recuperato dai propri infortuni e sono tornati a disposizione del tecnico, che però dovrebbe farli partire dalla panchina. Tra i pali ci sarà dunque Costil, mentre la linea a tre di difesa dovrebbe essere composta da Fazio, Pirola e uno tra Lovato e Daniliuc. A centrocampo le ali saranno Mazzocchi e Bradaric, con al centro Lassana Coulibaly e Bohinen. Davanti, a supporto di Ikwuemesi, ci saranno Candreva e Kastanos. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.