La Fiorentina esce malconcia: Fazzini da valutare, Dodo con il ghiaccio sul ginocchio
FirenzeViola.it
La Fiorentina esce malconcia dalla sfida con la Roma. A parte il risultato, la squadra viola rischia di perdere due calciatori fondamentali. Il primo è Fazzini, che per una distorsione alla caviglia è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, dopo che il calciatore aveva provato a giocarci sopra per una decina di minuti. Poi anche Dodo dopo un rinvio si è accasciato a terra.
Quello del brasiliano preoccupa un po' di più, perché Dazn ha mostrato come il Dodo sia uscito dal campo zoppicando con la borsa del ghiaccio dopra il ginocchio sinistro. Per entrambi saranno da valutare bene le condizioni nei prossimi giorni.
