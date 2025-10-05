Dagli inviati La Fiorentina è viva ma la Roma è avanti: al 45' è 1-2 per i giallorossi

La Roma è avanti 2-1 all'intervallo grazie alle reti di Soulé e Cristante dopo l'iniziale vantaggio a firma di Moise Kean, al primo gol stagionale. La Fiorentina inizia bene la partita tenendo alto il pressing e asfissiando il centrocampo della Roma. Poi alla prima vera occasione utile, Nicolussi Caviglia sfrutta uno scontro tra Mancini e Celik per lanciare in campo aperto Kean: l'attaccante viola è bravissimo a puntare Ndicka per poi segnare l'1-0 con una bomba che Svilar riesce solo a sfiorare. Non poteva sbloccarsi in modo migliore il numero 20 di Pioli. Non dura molto però il vantaggio della Fiorentina, perché la prima volta che Dovbyk riesce a trovare lo spazio per fare la sponda giusta, Soulé calcia in modo spettacolare e non lasciando scampo a De Gea.

Purtroppo il momento della Fiorentina non si ferma qui, perché al 30' è di nuovo la Roma a completare la rimonta con Cristante che sfrutta un bel corner sul primo palo, si libera della marcatura di Mandragora e segnare il 2-1. La Fiorentina non è neanche fortunata perché al 38' dopo una grande azione sull'asse Gudmundsson-Fazzini, quest'ultimo libera Kean che calcia a incrociare colpendo un clamoroso palo. I viola non riescono a trovare il pari nonostante un buon primo tempo disputato davanti ai 20mila del Franchi. Servirà qualcosa di più nella ripresa per provare a ribaltare il risultato.