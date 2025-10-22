Rapid Vienna, Seidl: "Fiorentina super squadra ma non abbiamo paura di nessuno"

Matthias Seidl, capitano del Rapid Vienna, è intervenuto nella conferenza stampa di viglia della sfida di Conference League contro la Fiorentina al fianco del tecnico Stoger. Queste le sue dichiarazioni:

Sull'andata del play off vinto con la Fiorentina due anni fa: "La partita di due anni fa è stata sicuramente entusiasmante con una bella vittoria in casa, poi purtroppo siamo stati eliminati. Per quanto riguarda la loro rosa ci sono giocatori noti che conosciamo bene e che hanno qualità, siamo però anche consapevoli delle nostre qualità. Vogliamo fare bene domani, ogni partita vale tre punti a prescindere dall'avversario, sicuramente la Fiorentina è una super squadra con super qualità. Vogliamo dare il 100% domani in campo".

C'è un giocatore della Fiorentina che la spaventa maggiormente?: "Non parliamo di paura, ci sono molti giocatori loro dotati di qualità fantastiche ma non parlerei di paura".

Ancora sulla prestazione contro la Fiorentina di due anni fa: "Tanti giocatori che oggi abbiamo all'epoca non c'erano. Li eravamo stati bravi a fare pressione, oggi però è difficile fare un confronto".