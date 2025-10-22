L'apertura de La Nazione"Rocchi ammette l'errore, che pasticcio a San Siro"
Dopo la presa di posizione dell'Aia che ha ammesso, tramite la voce dell'ex arbitro Andrea De Marco ad Open Var su Dazn, l'errore della coppia arbitro-var in Milan-Fiorentina, La Nazione oggi edicola riparte proprio dall'episodio del contestatissimo rigore assegnato ai rossoneri per la trattenuta di Parisi ai danni di Gimenez. Il quotidiano fiorentino definisce un pasticcio l'operato di Marinelli in campo e della coppia Abisso-Di Paolo al Var. Da Lissone non dovevano intervenire per richiamare il direttore di gara perché la decisione (giusta tra l'altro di non assegnare il rigore) era già stata presa da Marinelli in campo.
L'errore poi del fischietto di Tivoli è stato quello di non riuscire ad avere la forza di confermare la sua scelta al monitor. Ascoltando le registrazioni si capisce come Marinelli obbedisca senza discutere ad Abisso, non solo sul rigore ma anche sul giallo a Parisi, riportando in auge la discussione su chi sia con il vero direttore di gara durante la partita: il var o l'arbitro in campo?
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati