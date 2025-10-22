FirenzeViola Primavera, brutto ko all'esordio in Youth League: il Legia si impone 4-1

Esordio da dimenticare per la Fiorentina Primavera in Youth League, con l'Under-20 viola che nell'andata del secondo turno del "percorso campioni" del torneo ha perso 4-1 in Polonia contro il Legia Varsavia. Una gara tutto sommato ben giocata dai viola (a livello di qualità di gioco) ma dove i toscani hanno pagato le tante assenze tra i titolari (non sono volati a Varsavia Braschi, Balbo, Kospo, Deli, Jallow e Koné) ma anche la fisicità della formazione di casa, che dopo il gol viola dopo 40" di Mazzeo su assist di Puzzoli è riuscita nel primo tempo a segnare tre volte nello spazio di 12' (prima con Mizera, poi con Pchelka e infine con Kovacik) e a trovare la rete del poker ancora con Kovacik in avvio di ripresa.

I numeri del match però raccontano altro, a conferma delle tante chances da rete collezionate dai viola con Atzeni, Evangelista, Mazzeo e Keita: 52% a 48 di possesso palla per i polacchi, 20 tiri a 13 in favore dei viola (8 a testa in porta) e 3 calci d'angolo a 2 per la squadra di Galloppa. Mercoledì 5 novembre, al Viola Park, il ritorno del match per tentare l'impresa.