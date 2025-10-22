Rapid Vienna-Fiorentina, i convocati di Pioli per il match: out Kean e Gosens
La Fiorentina tramite i propri canali ufficiali ha reso noti i convocati scelti dal tecnico viola Stefano Pioli per la trasferta di domani in Austria contro il Rapid Vienna. In vista del match di Conference League sono due gli assenti di lusso tra le fila del club gigliato ossia, Robin Gosens e Moise Kean. Il primo è assente per una sindrome influenzale, mentre il secondo rimarrà a Firenze per svolgere del lavoro individuale. Questo di seguito il post social con l'elenco completo dei giocatori che parteciperanno alla trasferta europea:
Comuzzo
Dodo
De Gea
Dzeko
Fagioli
Fazzini
Fortini
Gudmundsson
Kospo
Kouadio
Lezzerini
Mandragora
Mari
Martinelli
Nicolussi C.
Ndour
Parisi
Piccoli
Pongracic
Ranieri
Richardson
Sabiri
Sohm
Viti
I convocati per SK Rapid-Fiorentina💜⚜️#forzaviola #fiorentina #uecl pic.twitter.com/i0rUJhX810— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 22, 2025
