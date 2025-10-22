Come fermare le simulazioni: possibile idea di un ritorno alla prova tv

Dopo l'episodio, sicuramente il più discusso dell'ultima giornata di campionato, del rigore assegnato al Milan domenica sera a San Siro per il fallo di Parisi su Gimenez sono tornati d'attualità tanti temi legati al mondo arbitrale. Dal corretto utilizzo del Var fino alle sceneggiate non punite dei calciatori che accentuano i contatti. Ne aveva già parlato il designatore Rocchi e ha ribadito il concetto ad Open Var su Dazn il trait d’union tra la Can e le società di Serie A e B De Marco.

L'ex arbitro spiega come in questo caso Gimenez accentui molto il contatto e come in generale questo purtroppo sia un comportamento sempre più diffuso tra i giocatori di Serie A. "la Commissione sta studiando dei provvedimenti da prendere anche in futuro per situazioni di questo tipo, già dalla prossima domenica gli arbitri eviteranno che si verifichino cose del genere" ha detto De Marco ad Open Var. Qualcuno, come riportato da La Gazzetta dello Sport, suppone che ci possa essere il ritorno, anche se non da subito, alla prova tv. Un elemento che con il Var è stato accantonato per queste situazioni ma che non è stato del tutto abolito, viene utilizzato ad esempio per punire le bestemmie. Per adesso resta un'idea.