Grave lutto per Carlo Pallavicino, è morta la moglie Valentina

Grave lutto per Carlo Pallavicino, giornalista e agente di tanti giocatori (tra cui Stefano Pioli). Nella notte si è spenta l'amata moglie Valentina che da tempo lottava contro il male e lo ha fatto fino a pochi giorni fa, quando era presente alla presentazione dell'ultimo libro del marito. Lascia due figli, Assia ed Emilio. A loro, a Carlo e ai loro cari l'abbraccio e le condoglianze di FirenzeViola e Radio FirenzeViola.