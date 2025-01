RAMBAUDI, Lazio matura: con i viola per la continuità

FirenzeViola.it

Roberto Rambaudi, ex attaccante e bandiera della Lazio, ha commentato così a Radiosei il successo dei biancocelesti sulla Real Sociedad (3-1 in Europa League) in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: "Abbiamo visto una Lazio matura, che ha saputo leggere la partita. La gara era contro un avversario forte, che ha sempre subito pochi gol.

La Lazio è stata brava ad interpretare la sfida, mantenendo gli stessi principi di gioco e la stessa voglia di fare la partita ma senza essere ultra offensiva. Importante la gara di Verona per arrivare con l’atteggiamento giusto? Per me quella col Como è stata la chiave di svolta di questo momento. Ora serve fare bene con la Fiorentina per dare seguito a queste prove, soprattutto perché non sarà facile visto anche che non ci sarà Tavares che è un fattore per questa squadra".