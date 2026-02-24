Kabasele: "Vogliamo essere la prima Udinese da 13 anni a finire tra le prime 10"

Il giocatore dell'Udinese (prossimo avversario della Fiorentina lundì) Christian Kabasele ha parlato dopo il ko con il Bologna e in vista della gara con i viola appunto: "È stata una partita combattuta, ci è mancata concretezza nell'ultimo terzo di campo, facciamo troppi tiri senza segnare - riporta il sito ufficiale - Siamo in un momento difficile, l'avversario trova sempre quel pizzico di fortuna in più. Ora bisogna continuare a lavorare, abbuamo fatto un piccolissimo passo in avanti perché la prestazione è stata positiva e abbiamo lottato fino alla fine contro una squadra forte, ma torniamo comunque con zero punti".

Sugli obiettivi: "Abbiamo parlato questa settimana e ci siamo detti che abbiamo l'occasione di essere la prima Udinese degli ultimi tredici anni a finire nelle prime dieci, questo è l'obiettivo. Ogni giorno ci alleniamo ad alti livelli ma nelle ultime due gare non si era visto in campo, oggi abbiamo mostrato che siamo concentrati e che non vogliamo ripetere lo scorso finale di stagione. Da qui alla fine saremo un avversario difficile per tutti, poi come oggi gli episodi capitano, ma non si può dire nulla sull'atteggiamento. Continueremo a lavorare per cambiare le nostre sorti".

Sulle polemiche arbitrali: "Per me il rigore non era chiaro, il VAR non avrebbe dovuto intervenire. Un piede è un po' fuori dall'area, uno dentro, non c'è la certezza al 100%. Questo è il calcio di oggi, gli arbitri cercano sempre le piccole cose e sta tutto diventando più soft. In questo caso il VAR avrebbe dovuto lasciare la decisione dell'arbitro".