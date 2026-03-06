Qui Parma: Britschgi salta la Fiorentina per un fastidio alla coscia sinistra

Qui Parma: Britschgi salta la Fiorentina per un fastidio alla coscia sinistraFirenzeViola.it
di Redazione FV

Il Parma di Carlos Cuesta al Franchi sarà priva di Sascha Britschgi, il suo terzino destro titolare. Il calciatore svizzero classe 2006 non è a disposizione di Carlos Cuesta per la trasferta di Firenze a causa di un lieve fastidio alla coscia sinistra. Dunque i ducali perdono una delle pedine della difesa, che nelle ultime quattro giornate di Serie A hanno subito appena 2 gol. 