Sammarco sulla salvezza: "I ragazzi ci credono. Nessuno ha tirato i remi in barca"
Paolo Sammarco, tecnico dell'Hellas Verona arrivato dopo l'esonero di Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna della possibilità di salvezza dei veneti: "I ragazzi ci credono, io posso portare la nostra esperienza con gli allenamenti, vedo quanto lavorano in allenamento per competere anche fra loro, nessuno ha tirato i remi in barca. Se c'è una fiammella accesa, la dobbiamo rinvigorire con prestazioni e risultati".
La quota salvezza quale è?
"Fare calcoli non serve. Pensiamo a noi, a tornare alla vittoria, a fare punti. Ogni partita è a sé, non possiamo fare tabelle".
