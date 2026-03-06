Runjaic: "A volte abbiamo giocato anche meglio di quanto fatto contro la Viola"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese, è tornato a parlare del momento difficile vissuto dalla squadra friulana e delle tre sconfitte consecutive subite contro Lecce, Sassuolo e Bologna. Trend negativo che è stato interrotto lunedì, in casa, proprio contro la Fiorentina, match terminato sul punteggio di 3-0 in favore dei friulani: "Nonostante le tre sconfitte abbiamo tenuto fede alle nostre linee guida, senza ascoltare le voci. I ragazzi hanno affrontato bene questa situazione e abbiamo fatto un buon lavoro, parlando con la squadra. I due giorni di ritiro ci hanno fatto bene, ho visto una squadra concentrata, diligente e attenta, questo poi spesso si trasmette sul campo.

Lo spirito di squadra è l'ABC di una stagione che sia ricca di successi. Molte cose hanno funzionato, abbiamo fornito prestazioni anche migliori rispetto a quella vista contro la Fiorentina, però lunedì è stata un'ottima gara giocata davanti ai nostri tifosi".