Troilo: "Il Mondiale mi dà motivazione. La speranza è l'ultima che si perde"

vedi letture

Mariano Troilo, difensore centrale del Parma decisivo con il suo colpo di testa contro il Milan, ha parlato della sua ambizione di tornare ad allenarsi con il gruppo dell'Albiceleste, di Lionel Messi e dei suggerimenti avuti dallo staff della Nazionale argentina: "Credo che tutti noi abbiamo vissuto qualcosa di simile quando Leo ha vinto la sua prima Copa America dopo tante finali perse. Volevamo che vincesse l’Argentina, ma soprattutto lo volevamo per lui. Il Mondiale mi dà tanta motivazione e mi piacerebbe tornare a lavorare con il gruppo. Spero di esserci e di poter aiutare dove servirà.

La speranza è l’ultima cosa che si perde. Walter Samuel e Roberto Ayala mi hanno detto di stare tranquillo e di continuare a fare quello che facevo al Belgrano: essere aggressivo e avere qualità nel primo passaggio".