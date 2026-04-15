Fiorentina-Crystal Palace, al Franchi arbitrerà lo spagnolo Gil Manzano

Fiorentina-Crystal Palace, al Franchi arbitrerà lo spagnolo Gil ManzanoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

È arrivato il giorno della vigilia del ritorno del quarto di finale di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace, match che all'andata si è concluso con un netto 3-0 in favore degli inglesi. In tal senso la Uefa ha comunicato la squadra arbitrale che domani dirigerà la partita del Franchi.

Il direttore di gara sarà Jesús Gil Manzano, Ángel NevadoGuadalupe Porras Ayuso saranno i suoi assistenti, mentre il quarto uomo sarà Juan Martínez Munuera. Al Var invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernandez  e all'Avar Valentín Gómez.