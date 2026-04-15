Fiorentina-Crystal Palace, al Franchi arbitrerà lo spagnolo Gil Manzano

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È arrivato il giorno della vigilia del ritorno del quarto di finale di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace, match che all'andata si è concluso con un netto 3-0 in favore degli inglesi. In tal senso la Uefa ha comunicato la squadra arbitrale che domani dirigerà la partita del Franchi.

Il direttore di gara sarà Jesús Gil Manzano, Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso saranno i suoi assistenti, mentre il quarto uomo sarà Juan Martínez Munuera. Al Var invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernandez e all'Avar Valentín Gómez.