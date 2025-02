Qui Lecce, oggi pomeriggio rifinitura al Via del Mare prima della partenza per Firenze

Prosegue la settimana, completa per i ragazzi di Giampaolo visto che avevano giocato di venerdì anche alla scorsa giornata contro l'Udinese, di preparazione alla sfida del Franchi contro la Fiorentina. Come riportato dal sito ufficiale del club giallorosso, i pugliesi, dopo l'allenamento di ieri, oggi svolgeranno una seduta di rifinitura presso lo stadio Via del Mare. In serata è prevista la partenza per Firenze dove domani alle 20:45 si giocherà Fiorentina-Lecce.