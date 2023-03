QUI INTER, Anche Dimarco va ko: niente Fiorentina

FirenzeViola.it

Federico Dimarco sarà spettatore nella gara di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Come spiega Gazzetta.it, l'esterno nerazzurro ha fatto l'impossibile per recuperare dal problema al retto addominale accusato contro la Juventus, ma non è ancora al 100%. Durante la sosta, nella quale non ha potuto rispondere alla convocazione del c.t. Mancini, si è sempre sottoposto alle terapie e ha lavorato a parte. Come successo anche ieri. Dimarco, dunque, sarà risparmiato e sull'out mancino giocherà Gosens. La speranza è quella di avere Federico per la sfida con la Juventus di Coppa Italia di martedì o per quella di venerdì contro la Salernitana in modo da "rodarlo" in vista dell'andata dei quarti di Champions.

