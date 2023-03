INTER, Sabato out Calha. Verso forfait anche Dimarco

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Procede l'avvicinamento verso Inter-Fiorentina e in casa nerazzurra si monitorano le condizioni degli acciaccati. Come raccolto dalla nostra redazione, oltre ad Hakan Calhanoglu (infortunatosi in nazionale, oggi sosterrà gli esami strumentali), va verso il forfait anche Federico Dimarco: l'esterno ha lavorato anche ieri a parte e le sue condizioni verranno rivalutate tra oggi e domani, ma filtra pessimismo per la sua presenza nella gara di sabato.