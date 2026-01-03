Qui Cremonese, Nicola a Firenze con problemi d'abbondanza di scelte

La Cremonese arriverà domani a Firenze addirittura con problemi di abbondanza di scelte per Davide Nicola. Come riporta stamani il Corriere dello Sport, i grigiorossi potranno avere la squadra al completo per affrontare la Fiorentina: l'unica assenza sarà il lungodegente Collocolo. Smaltita la sconfitta contro il Napoli senza complicazioni, la testa è proiettata allo scontro diretto contro la Fiorentina per la permanenza in una Serie A che fino a marzo non offrirà più soste: cinque gare in venti giorni, quattro delle quali a tutti gli effetti scontri salvezza in piena regola per Bianchetti e compagni.

La permanenza in Serie A dei grigiorossi passerà in gran parte da queste sfide: ci saranno in ballo punti pesanti da conquistare per avvicinare il traguardo che la società del presidente Arvedi si è posta all’inizio della stagione, la salvezza. Per strappare un risultato positivo, la Cremonese dovrà cercare di ritrovare il gol che manca da tre partite (ultimo contro il Lecce) ed è arrivato solamente un punto contro la Lazio.