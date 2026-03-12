Qui Cremonese: Baschirotto e Collocolo ancora ko, prosegue il lavoro a parte

Qui Cremonese: Baschirotto e Collocolo ancora ko, prosegue il lavoro a parteFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:31Avversari
di Redazione FV

Sul portale CalcioCremonese arrivano novità interessanti sullo stato fisico di alcuni giocatori della squadra di Nicola, che lunedì sera affronterà la Fiorentina in un delicatissimo scontro salvezza: non tutti i giocatori stanno seguendo il programma di lavoro completo con il resto della squadra. Federico Baschirotto e Michele Collocolo continuano infatti il percorso di recupero dagli infortuni e anche in questa settimana proseguiranno con programmi personalizzati sotto la supervisione dello staff medico.

La loro presenza per le prossime partite resta quindi da valutare, con l’obiettivo di riportarli gradualmente in condizione senza forzare i tempi di recupero.