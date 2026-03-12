Cremonese in ritiro da stasera per preparare la sfida con la Fiorentina, nello stesso albergo del Bayern

vedi letture

La Cremonese sta vivendo un momento difficile e dopo un buon avvio è stata risucchiata nel fondo classifica, terzultima a -1 dalla Fiorentina. I grigiorossi puntano tutto sulla gara di lunedì contro la Fiorentina e stasera, mentre i viola saranno impegnati in Conference, saranno in ritiro.

Al termine della seduta di allenamento che si sta svolgendo in questi minuti al Centro Arvedi, la Cremonese partirà dunque per Bergamo in particolare in direzione Torre Boldone. I grigiorossi in questi giorni si alleneranno infatti sul campo dello Stadio Comunale della località bergamasca. Lo stesso dove nei giorni precedenti alla sfida con l'Atalanta, si è allenato anche il Bayern Monaco. Come si legge su cuoregrigiorosso.com "oltre a utilizzare lo stesso campo dei tedeschi, la Cremonese alloggerà nella stessa struttura: il Radisson Blu Hotel, situato all’interno del quartiere ChorusLife di Bergamo, recentemente rinnovato".