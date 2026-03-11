Cremonese, Nicola studia soluzioni più offensive in vista della Fiorentina

Come sottolinea Cremonasport, nel corso del match con il Lecce il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha di fatto utilizzato tutti gli attaccanti a disposizione e sperimentato diversi moduli, dal 3-5-2 al 4-4-2 fino al 3-4-3. Soluzioni che non sono bastate per evitare la sconfitta, ma che potrebbero diventare un punto di partenza per le prossime partite, a cominciare dalla sfida contro la Fiorentina. Lo stesso allenatore lo ha confermato nella conferenza stampa dopo la gara del Via del Mare, lasciando aperta la possibilità di schierare una Cremonese più offensiva fin dal primo minuto.